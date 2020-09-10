Главный исполнительный директор американского транснационального инвестиционного банка Citigroup Майкл Корбат объявил о намерении покинуть пост в феврале 2021 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальное заявление банка.

«Главный исполнительный директор Citigroup Майкл Корбат сегодня объявил, что планирует уйти в отставку и покинуть совет директоров в феврале 2021 года после 37 лет работы в банке, включая восемь лет на посту исполнительного директора», — говорится в заявлении.

Сообщается, что после ухода Корбата его должность перейдет к Джейн Фрейзер, которая занимает пост президента Citigroup и руководит подразделением по оказанию розничных банковских услуг.



Как отмечает телекомпания CNBC, Фрейзер станет первой женщиной на посту главного исполнительного директора Citigroup.