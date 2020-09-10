Рубль завершил основную валютную сессию четверга укреплением к доллару и ослаблением к евро, показывают данные Московской биржи.

На 19:00 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 75,1 рубля, что на 22 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Курс евро на тот же момент времени равнялся 89,2 рубля (плюс 24 копейки).

С начала торгов было проведено 45,3 тыс. сделок с долларом на 2,6 млрд долларов и около 6,9 тыс. сделок с евро на 360 млн евро. Курсовые диапазоны составили от 74,67 до 75,68 рубля за доллар и от 88,84 до 89,48 рубля за евро.



«Евро сохраняет преимущество, доллар под давлением», — комментирует обстановку на валютном рынке начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко.

«Ближе к окончанию рабочего дня положение американской валюты ухудшилось на большинстве рынков EM. Ослаблению доллара способствовали итоги заседания ЕЦБ и оказавшаяся несколько хуже ожиданий участников рынка статистика по рынку труда в США… Евро удерживал плюсовую динамику на российском рынке… за счет активного укрепления на международных площадках», — указывает эксперт.

«Продление Европейским советом еще на полгода персональных санкций в отношении ряда граждан, компаний и организаций в очередной раз воспринято участниками рынка нейтрально, решение ЕС не оказало давление на российскую валюту и активы», — уточняет старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

