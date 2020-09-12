Банк «Восточный» улучшил условия по продукту «Накопительный счет» и установил единую процентную ставку вне зависимости от суммы остатка на счете или тарифной зоны. Доходность по накопительному счету, открытому на любую сумму, составит 5,5% годовых, говорится в релизе финучреждения.

Клиент может хранить, пополнять, снимать любую сумму со счета в любой момент времени, при этом получать до 5,5% годовых ежемесячно.



«Накопительный счет» предусматривает бесплатное открытие и обслуживание счета; стабильный доход на остаток ежемесячно; снятие и пополнение средств без ограничений и потери начисленных процентов. Срок действия счета, сумма дополнительного взноса, остаток на счете — без ограничений.

Открыть «Накопительный счет» можно в офисе банка «Восточный» или интернет- и мобильном банке. Тарифный план позволяет иметь круглосуточный доступ к накоплениям, снимать или пополнять средства, не теряя при этом начисленных процентов.