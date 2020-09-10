В первом полугодии членам правления Сбербанка было выплачено 729,3 млн рублей — меньше, чем за аналогичный период прошлого года (тогда эта сумма составила 888,4 млн). Такие данные финансового отчета банка за II квартал приводит РБК.
Из документа, опубликованного Сбербанком, следует, что фиксированное вознаграждение (должностные оклады, оплата отпусков, оплата по среднему заработку за период служебных командировок) снизилось с 649,8 млн до 550,5 млн рублей. Уменьшилось и переменное вознаграждение (квартальные премии, вознаграждение по итогам работы за год и прочие переменные вознаграждения) — с 232,6 млн до 178,8 млн рублей.
Как отмечает Forbes, Сбербанк сокращает выплаты своему менеджменту второй квартал подряд. В I квартале общая сумма снизилась на 16,5% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, а во II квартале — на 19%.
Как объяснили в пресс-службе Сбербанка, сокращение выплат объяснялось «различиями в структуре видов выплат в соответствующих отчетных периодах, а также определенным сокращением размера премиальных выплат, предусмотренным на текущий год».
«Для анализа динамики необходимо учитывать годовые показатели. Объем вознаграждений зависит от финансового результата по итогам года, достижения поставленных целей и может варьироваться в зависимости от решений руководства банка», — заявили в пресс-службе кредитной организации.
В конце апреля в Сбербанке сообщали о разработанном плане сокращения расходов в связи с пандемией коронавируса, уточняя, что банк пытается использовать этот момент, чтобы стать по-настоящему цифровым.