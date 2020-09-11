Агентство по страхованию вкладов подало новый иск к бывшим контролирующим лицам банка «Югра». Информация об этом опубликована на сайте АСВ.

Как уточняется, заявление было направлено в Арбитражный суд Москвы 7 сентября. Ответчиками по иску значатся 14 физических лиц и две компании. Сумма требований превышает 6,791 млрд рублей.

Среди ответчиков указаны Алексей Хотин, который был ключевым бенефициаром «Югры», бывший председатель правления и член совета директоров банка Дмитрий Шиляев (как сообщалось, оба они находятся под следствием), бывшие члены совета Алексей Нефедов, Юрий Гусев, Анатолий Фомин, Алексей Коротенко, Михаил Гребешев, Дмитрий Максимов, бывшие члены правления Юрий Мельников, Сергей Тихонов и Наталия Гребешева и еще несколько лиц, а также АО «Комплексные инвестиции» (эта структура, согласно последней справке на сайте ЦБ, входила в число юрлиц, через которые Алексей Хотин владел своей долей в банке). Вторая компания-ответчик в списке — ЗАО «2-й Таксомоторный парк».

Ранее АСВ уже неоднократно сообщало об исках к бывшим контролирующим лицам «Югры».



АСВ осуществляет процедуру конкурсного производства в банке, который лишился лицензии 28 июля 2017 года, а в сентябре 2018-го был признан банкротом. Банк пытался обжаловать оба решения (в частности, называя рост «дыры» в капитале результатом действий временной администрации, введенной в «Югру» еще до отзыва лицензии), но безуспешно.