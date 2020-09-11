Во время пандемии активизировались мошенники, которые обещают выплатить внушительную денежную компенсацию. Схема очень простая: создается красочный сайт, придумывается официальное и внушающее доверие название, и объявляется сумма, которую может получить каждый россиянин, рассказала агентству «Прайм» старший преподаватель департамента правовых дисциплин университета «Синергия» Наталия Пшеничникова.



«Происхождение этой денежной компенсации объясняется очень доходчиво и красочно. Чаще всего рассказывают, что компенсацию можно получить за покупку лекарств и медицинских товаров, детских товаров, за покупку туров по России и даже выплаты на ребенка», — предостерегает эксперт.

Как правило, материалы на таких мошеннических сайтах содержат красивые и качественные фотографии счастливых людей с отзывами о быстром получении денежной компенсации и о четкой работе всех служб так называемой организации, добавляет она.

«Чтобы узнать о возможной компенсации, посетителю предлагают ввести свои личные данные в специальную форму. После этого появляется информация о доступных выплатах, но для этого необходимо перевести чисто символическую сумму для обработки запроса. Некоторые особо доверчивые люди посещают сразу несколько таких сайтов и оплачивают до нескольких тысяч рублей за разного рода запросы», — отмечает Пшеничникова.



Главная цель мошенников — привлечь внимание, а дальше стараться вытягивать любые деньги под предлогом получения различных сведений о заявителе, считает эксперт. Особо доверчивые граждане сообщают мошенникам всю платежную информацию: номер банковской карты и секретный код, который нанесен на оборотную сторону карты. В этом случае у мошенников появляется возможность украсть все деньги со счета, предупреждает Пшеничникова.

«Для того чтобы избежать подобного обмана, сначала нужно удостовериться, что некая денежная компенсация вам положена. Для этого следует обратиться в государственные органы, например на сайт госуслуг. Никогда не размещать данные о себе на посторонних сайтах, особенно платежную или иную финансовую информацию», — заключила она.