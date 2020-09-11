Россия и Мальта пересмотрят условия конвенции об избежании двойного налогообложения, говорится в сообщении Кабмина. Корректировки касаются увеличения налога у источника в отношении дивидендов и процентов до 15%. Распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«Пересмотр договоров с иностранными партнерами ведется в рамках поручения президента Владимира Путина. В своем обращении к нации в марте 2020 года глава государства обратил внимание на несправедливость налогообложения доходов компаний из офшорных юрисдикций по ставкам ниже НДФЛ. Президент распорядился скорректировать соглашения с такими странами, с тем чтобы доходы, выплачиваемые за границу в виде процентов и дивидендов, облагались по тем же ставкам, что и внутри России, то есть 15%», — отмечается в сообщении.

Россия и Мальта согласовали повышение до 15% ставки налога на дивиденды и проценты Путин в конце марта поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом.

Протоколом определен перечень исключений, в соответствии с которыми в отношении доходов в виде дивидендов и процентов будет применяться льготный режим, устанавливающий ставку налога в размере 5%. Исключения будут действовать в отношении институциональных инвестиций, а также для публичных компаний, не менее 15% акций которых находятся в свободном обращении, и владеющих не менее чем 15% капитала компании, выплачивающей указанные доходы, в течение года.

Минфину поручено провести переговоры с Мальтой и обеспечить подписание протокола о внесении изменений в конвенцию об избежании двойного налогообложения.