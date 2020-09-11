Правительство РФ планирует в следующем году заложить денежные средства на выпуск инфраструктурных облигаций, сообщил замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин. Объем средств обсуждается Минстроем и Минфином.

«Вчера председателем (правительства. — Прим. ред.) было принято решение о том, что госгарантии на инфраструктурные облигации в следующем году будут заложены. Сейчас мы ведем работу с Минфином, сколько это будет. Но на пилоты, в том числе Ленинградскую область, точно хватит», — сказал Стасишин на пленарном заседании XI Всероссийской конференции «Российский строительный комплекс».

Ранее Минстрой сообщил, что пилотными регионами по выпуску инфраструктурных облигаций могут стать Тульская, Нижегородская, Тюменская и Ленинградская области. Ведомство совместно с «ДОМ.РФ» прорабатывает вопрос о возможности и условиях привлечения к участию в проекте инфраструктурных облигаций крупных сетевых компаний.