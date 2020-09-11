Решение Совета ЕС о продлении на полгода — до 15 марта 2021 года — санкций ЕС против России вступит в силу 12 сентября. Об этом говорится в опубликованном в пятницу в «Официальном журнале ЕС» постановлении о проведении санкций.



«Решение Совета ЕС от 10 сентября о продлении санкций в отношении лиц и организаций, подрывающих суверенитет и территориальную целостность Украины, вступит в силу на следующий день после публикации в «Официальном журнале ЕС», — говорится в документе.

10 сентября Совет ЕС продлил на шесть месяцев действие индивидуальных ограничительных мер (черный список) в отношении физических и юридических лиц России и Украины, введенных после событий на Украине. Решение было принято советом в письменной форме, то есть без обсуждения.

В настоящее время в отношении России действует несколько пакетов санкций ЕС: секторальные экономические, индивидуальные ограничительные меры (черный список) и широкий набор запретов в отношении граждан и бизнеса Крыма. Последний представляет собой набор целевых санкций в отношении Крыма, с которым европейскому бизнесу запрещено поддерживать какие-либо связи, а жителям полуострова, не имеющим иностранного гражданства, фактически запрещено посещать страны Евросоюза.

