Банк «Уралсиб» возобновил прием заявок и выдачу кредитов по программам с государственной поддержкой автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Участие в программах дает клиенту возможность получить скидку на приобретаемый в кредит автомобиль в размере 10% от его стоимости, сообщает пресс-служба кредитной организации.



Кредит по программе «Первый автомобиль» могут получить заемщики, которые ранее не имели в собственности автомобиль. В рамках программы «Семейный автомобиль» кредит могут получить заемщики, которые имеют одного и более несовершеннолетних детей, в том числе находящихся под опекой или на попечительстве, включая приемных.

Обязательными условиями обеих программ является отсутствие действующих и закрытых кредитов на приобретение автомобиля (для программы «Семейный автомобиль» кредиты не должны быть выданы в 2019 и 2020 годах), а также наличие у клиента водительского удостоверения.

Перечень марок и моделей автомобилей, участвующих в программе, расширен. Кредит предоставляется в рублях на срок до 60 месяцев. Максимальная стоимость автомобиля в рамках программ — до 1,5 млн рублей включительно. Минимальный первоначальный взнос — 10% от стоимости автомобиля. Автомобиль должен быть произведен в 2020 году, и на него должен быть оформлен электронный паспорт транспортного средства.

В рамках госпрограмм доступна возможность предоставления кредита с остаточным платежом: клиент может погасить последний платеж за счет личных средств либо продав автомобиль с помощью автосалона с последующей покупкой нового автомобиля (trade-in).