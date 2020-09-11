Предметных дискуссий о гарантированном доходе граждан в Кремле пока не ведется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее лидер «Единой России» Дмитрий Медведев предложил партийцам проанализировать идею введения в РФ минимального гарантированного дохода граждан, который выплачивается независимо от профессии и социального положения.

Эксперты рассказали об интересе к безусловному базовому доходу в России Гипотетический размер выплаты в России мог бы составлять около 25—27 тыс. рублей.

«Пока предметных обсуждений на этот счет не ведется», — сказал Песков.

Он уточнил, что на повестке дня в Кремле «многие точки зрения» людей, которые обладают «экспертными знаниями» и большим рабочим опытом. «Поэтому все эти инициативы, предложения — они «на столе». Но пока предметных обсуждений, которые могли бы быть формализованы, — таких нет», — заключил Песков.