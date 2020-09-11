ЦБ РФ установил официальные курсы валют с 12 сентября.

Курс доллара понизился на 63,78 копейки, составив 74,8896 рубля (75,5274 рубля на 11 сентября). Курс евро снизился на 62,68 копейки, до 88,6768 рубля (89,3036 рубля на 11 сентября).

На валютных торгах Московской биржи на 12:51 мск курс доллара расчетами «завтра» понизился на 33 копейки и составил 74,92 рубля. Евро на тот же момент времени подорожал на 4 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и стоил 88,92 рубля.

Курсовые диапазоны с начала пятничной сессии составляют 74,74—75,15 рубля за доллар и 88,52—88,94 рубля за евро.