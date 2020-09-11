Минфин России намерен увеличить объем заимствований на 2020 год в 2,3 раза по сравнению с запланированным уровнем, до 5,4 трлн рублей, из них 967 млрд рублей будет направлено на погашение действующих облигаций, а чистое привлечение составит 4,442 трлн рублей, сообщает «Прайм», ссылаясь на источник, знакомый с материалами к заседанию правительственной комиссии по бюджетным проектировкам.

Источник отметил, что если расходы бюджета на 2020 год, которые, согласно представленным на комиссии материалам, составляют 22,561 трлн рублей, будут недоисполнены, то и итоговый объем привлечения может оказаться меньше. Объем заимствований на 2021 год Минфин планирует на уровне 3,822 трлн рублей, из которых погашение — около 1 трлн рублей, а чистое привлечение — примерно 2,7 трлн рублей.

В действующем законе о бюджете валовый объем заимствований Минфина на внутреннем рынке в 2020 году запланирован на уровне 2,3 трлн рублей, а чистая сумма привлечения составляет 1,7 трлн рублей. Замминистра финансов России Владимир Колычев заявлял, что Минфин ориентируется на увеличение программы заимствований в текущем году примерно до 5 трлн рублей в валовом выражении. Расходы бюджета РФ в действующем законе утверждены в объеме 19,666 трлн рублей.