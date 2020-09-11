Один из крупнейших российских ретейлеров — «Магнит» ведет работу над собственным платежным сервисом MPay, следует из материалов и комментариев компании.



В пятницу исполнительный директор «Магнита» Флориан Янсен на открытии Цифрового офиса «Магнита» в «Сколково» сообщил, что ретейлер планирует создать новое приложение («суперапп»), объединяющее несколько сервисов. Согласно презентации «Магнита», создание цифрового бренда ретейлера будет подразумевать не только развитие сервисов доставки и программы лояльности, но и смежные проекты, включая MPay.

Как пояснили РИА Новости в компании, MPay — это платежный сервис, который впоследствии будет включен в «суперапп». «С его помощью можно будет оплачивать связь, коммунальные сервисы и прочее», — добавили в ретейлере.

Кроме того, в дальнейшем новое приложение «Магнита» может объединить и другие сервисы — например, мобильную связь и сервис платежей по QR-коду «Мобискан», ускоряющий процесс покупок в магазинах сети.

«Магнит» — один из ведущих ретейлеров России. В марте 2018 года ВТБ приобрел 29,1% акций «Магнита» у основателя сети Сергея Галицкого. В мае того же года ВТБ продал 11,82% акций ретейлера инвесткомпании Marathon Group, снизив свою долю в «Магните» до 17,28%.