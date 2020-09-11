Бюджетная политика в следующем году станет более жесткой, в этих условиях основным источником роста должно стать развитие экономики, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

«И в целом, если говорить о макроэкономической политике, то мы к следующему году, конечно, ожидаем ужесточения бюджетной политики, потому что большой объем средств антикризисных был уже выделен. А в следующем году в условиях ужесточения бюджетной политики очень важно расширение экономики, потому что это будет основным источником (доходов бюджета)», — сказал Решетников на встрече с резидентами ОЭЗ «Калуга».

Ранее помощник президента РФ Максим Орешкин сообщил, что экстренный характер действий властей, которые были заложены в антикризисной программе по поддержке российской экономики в связи с пандемией, завершается, в дальнейшем бизнес должен восстанавливаться самостоятельно, без новых мер господдержки.