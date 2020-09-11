Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Нефтепромбанку на уровне «ruВ-». По рейтингу сохранен «стабильный» прогноз, следует из релиза агентства.

«Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен слабой оценкой рыночных позиций, адекватной позицией по капиталу и эффективности деятельности, удовлетворительным качеством активов и приемлемой ликвидной позицией, а также удовлетворительной оценкой качества корпоративного управления», — говорится в сообщении.

По данным аналитиков, по состоянию на 1 июля 2020 года около 20% валовых активов банка формировала ссудная задолженность юрлиц и ИП, при этом сокращение портфеля за последние 12 месяцев составило порядка 30%. Приемлемая ликвидная позиция обусловлена значительным запасом балансовой ликвидности (на 1 июля 2020-го покрытие высоколиквидными (LAM) и ликвидными (LAT) активами привлеченных средств составило 37% и 48% соответственно).