В Министерстве транспорта подтвердили, что российское правительство рассматривает возможный переход к бесплатному общественному транспорту в городах к 2035 году. Об этом сообщает РБК , ссылаясь на поступивший комментарий Минтранса.

Информагентство написало о такой возможности ранее в пятницу со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении документ — подготовленный ведомством обновленный проект транспортной стратегии, подлинность которого подтвердил представитель Российского союза промышленников и предпринимателей (туда министерство отправило стратегию для ознакомления). Механизм «пользователь платит» в стратегии называется источником финансирования и регулирования транспортной инфраструктуры страны. Принцип должен стимулировать граждан меньше использовать личный транспорт в пользу общественного.

СМИ: Минтранс допустил введение бесплатного транспорта и платных дорог По мнению экспертов, введение бесплатного проезда в общественном транспорте в России сомнительно с экономической точки зрения.

По информации ведомства, принцип «пользователь платит» был создан в рамках транспортной стратегии еще в марте 2020 года. В соответствии с этим механизмом с 2025 года автомобилисты начнут платить за проезд по дорогам регионального значения, а к 2035-му — за проезд по дорогам всех категорий. После этого в городских агломерациях начнется переход к бесплатному общественному транспорту.

В конце марта правительство одобрило документ, внеся некоторые правки. При этом механизм «пользователь платит» и положения о переходе к бесплатному проезду в нем сохранились.



После того как президент Владимир Путин в июле подписал указ о национальных целях развития страны до 2030 года, правительство решило доработать транспортную стратегию. Сейчас Минтранс ведет эту работу. Останется ли в итоговой версии проекта переход к бесплатному общественному транспорту к 2035 году, не сообщается.

В 2019-м министерство зафиксировало отток пассажиров из общественного транспорта. В ведомстве считают, что причиной стало улучшение качества дорожной сети, которая позволяет с большим комфортом пользоваться личными автомобилями как в деловых, так и в развлекательных целях. При этом в Москве наблюдается обратная тенденция.

