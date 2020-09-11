Правительство РФ изменило официальное сокращенное название Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ с «Минкомсвязь России» на «Минцифры России», говорится в сообщении правительства.

Изменения внесены в положение о министерстве.

Постановление также закрепляет полномочия Минцифры в области госрегулирования работы удостоверяющих центров, доверенных третьих сторон и проверки соблюдения ими требований закона «Об электронной подписи». Такие полномочия появились у министерства после корректировки федерального законодательства.