Рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило Московскому Кредитному Банку долгосрочные рейтинги дефолта эмитента на уровне «BB» с «негативным» прогнозом, повысив при этом его рейтинг устойчивости с уровня «bb-» до «bb». Также подтверждены долговые рейтинги банка. Полный список рейтинговых действий приводится в сообщении Fitch .

Повышение рейтинга устойчивости отражает продолжающееся сокращение объема высокорисковых активов МКБ, унаследованных с предыдущих периодов: на сегодня он является умеренным относительно капитала банка и стал в меньшей степени оказывать давление на его рейтинги, поясняется в релизе.

Подтверждение долгосрочных РДЭ, несмотря на повышение рейтинга устойчивости, отражает прекращение превышения этими рейтингами рейтинга устойчивости банка на один уровень ввиду сокращения объема младшего долга, отвечающего необходимым критериям (включающего инструменты капитала первого и второго уровней), указывают аналитики. «МКБ более не соответствует критериям для такого превышения, в соответствии с которыми объем младшего долга должен быть явно и устойчиво выше 10% от взвешенных по риску активов. На конец первого полугодия 2020 года объем такого долга оценивался на уровне 9%», — говорится в сообщении.



«Негативный» прогноз по РДЭ по-прежнему отражает потенциальное давление на финансовый профиль банка, обусловленное пандемическим кризисом, более низкими ценами на нефть и связанным с этим экономическим спадом. «По нашим ожиданиям, несмотря на недавние позитивные изменения, качество активов у банка по-прежнему может быть уязвимым ввиду непростой операционной среды, в то время как прибыль до отчислений под обесценение и запас базового капитала, которые могут быть использованы для покрытия потенциальных убытков, являются скорее умеренными, чем сильными», — отмечают эксперты.