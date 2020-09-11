ВТБ изменил условия рефинансирования автокредитов. «Теперь по самой популярной программе без замены залога и со страхованием автомобиля на весь срок кредита клиенты могут снизить ставку по автокредиту другого банка до 8%. При оформлении всех страховых и сервисных услуг минимальные ставки по рефинансированию автокредитов составляют 1% и 2% в зависимости от выбранного тарифа», — отмечается в сообщении банка.

В рамках программы клиенты могут переоформить свои действующие автокредиты как с заменой транспортного средства, так и без. Срок кредитования может составлять от года до пяти лет, сумма нового кредита — от 300 тыс. до 5 млн рублей.



По информации банка, заемщики могут рассчитывать на рефинансирование кредита по двум документам, без подтверждения дохода и занятости. «Для тех, кто в моменте испытывает финансовые трудности, в ВТБ есть возможность отложить платежи по новому кредиту на три месяца», — подчеркивает начальник управления «Автокредитование» банка ВТБ Иван Жигарев.