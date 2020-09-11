Рубль несколько укрепился к доллару и евро по итогам основной валютной сессии пятницы, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 19:00 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 74,99 рубля, что на 26 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Курс евро на этот же момент времени равнялся 88,73 рубля (минус 15 копеек).

С начала торгов было проведено более 32,6 тыс. сделок с долларом на общую сумму более 2 млрд долларов и около 5,7 тыс. сделок с евро на 290 млн евро. Диапазоны по курсам равнялись 74,74—75,15 рубля за доллар и 88,52—89 рублей за евро.



«За неделю рубль восстановил часть утраченных позиций, но все еще остается в числе худших валют EM в динамике за последний месяц», — констатирует начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко.

Потери единой европейской валюты несколько уступали в пятницу потерям американской за счет положительной динамики пары евро/доллар на международном рынке, поясняет эксперт. По его словам, за последний месяц евро по-прежнему сохраняет преимущество в паре с долларом (примерно на полпроцента), хотя за последнюю неделю пара продемонстрировала нейтральную динамику.



«В ходе торгов за последнюю неделю рубль находился в меньшинстве валют EM, продемонстрировавших укрепление к доллару, и показал одну из лучших динамик, уступив, например, лишь мексиканскому песо. Восстановление позиций российской валюты после обвала в предыдущие недели свидетельствует о постепенном снижении геополитической напряженности в глазах инвесторов. Тем не менее в динамике за последний месяц рубль все еще пребывает в числе худших валют, потеряв около 1,7% против доллара», — написал Кравченко незадолго до окончания основной валютной сессии в РФ.