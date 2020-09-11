Совет ЕС объявил о решении увеличить бюджет Евросоюза на 2020 год на 6,2 млрд евро для финансирования экстренных расходов, связанных с пандемией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распространенное в пятницу заявление совета.

«11 сентября Совет ЕС согласовал увеличение бюджета Евросоюза на 2020 год на 6,2 млрд евро с целью ответа на пандемию», — говорится в документе.

Из этих средств 1,09 млрд евро пойдут на предзаказ вакцин. Еврокомиссия уже провела переговоры с шестью западными фармацевтическими компаниями с целью организации предзаказов на разрабатываемые ими вакцины, испытания которых еще не завершены. Главным поставщиком ЕС должна стать компания AstraZeneca, которая ранее на этой неделе приостановила испытания своей вакцины в Великобритании, Бразилии, США, ЮАР и Японии из-за выявленных серьезных побочных эффектов.

Еще 5,11 млрд евро будут использованы для преодоления экономических последствий пандемии.



Бюджет ЕС на 2020 год составляет 168,7 млрд евро.