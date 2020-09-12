Центробанк предупредил банки о схеме, которая позволила злоумышленникам получить дополнительные сведения о клиентах одной из кредитных организаций и впоследствии использовать их для мошенничества с применением методов социальной инженерии. Злоумышленники обращались с подмененных номеров клиентов в систему интерактивного голосового меню при звонке в банк, написал в письме в адрес кредитных организаций Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (FinCERT) Банка России. РБК ознакомился с письмом, его подлинность подтвердили два источника на банковском рынке.

Использованная схема позволила мошенникам узнать информацию об остатках на счетах своих потенциальных жертв. В дальнейшем эти данные применялись при мошеннических звонках клиентам в целях кражи денежных средств с банковских карт, следует из письма.

Как пояснил РБК представитель ЦБ, такое мошенничество стало возможным из-за того, что один из банков не соблюдал рекомендации по противодействию мобильному мошенничеству и защите клиентов от несанкционированного доступа к их конфиденциальной информации через IVR (систему интерактивного голосового меню), которые были даны в 2019 году.

Данные карт клиентов ВТБ попали в открытый доступ Всего в утекшей базе содержится более 800 тыс. строк, из которых более 550 тыс. содержат данные клиентов российских банков.

ЦБ расследовал инцидент, после того как один из банков сообщил о резком росте числа звонков своим клиентам от мошенников, которым было известно об остатках денежных средств на счетах, следует из письма. В результате было установлено следующее: