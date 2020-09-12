Занятые в креативных индустриях в России зарабатывают на 20% больше, чем средняя зарплата по стране. Об этом сообщила в субботу глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева на Российской креативной неделе.

«У нас занятые в креативной индустрии получают на 20% больше, чем средняя зарплата по России. Это говорит о том, что творческие люди сегодня востребованы. Если мы говорим о перспективах на третье десятилетие, то я уверена, что за такими людьми — творческими, интеллектуальными — наше будущее», — сказала она на заседании рабочей группы экспертного совета АСИ по направлению «Развитие креативных индустрий».

По данным, которые были представлены в презентации во время заседания, сейчас вклад креативных индустрий всех региональных столиц в ВВП России составляет 4,37% — более 4,8 трлн рублей.

К креативным индустриям относят производство ювелирных изделий, полиграфию, издательскую деятельность, кино, теле- и радиовещание, IT и разработку программного обеспечения, а также производство музыкальных инструментов, архитектуру, проектирование и дизайн.

