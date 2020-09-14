В условиях самоизоляции должники начали более активно использовать дистанционные каналы коммуникации со взыскателями, пишет «Коммерсант» , ссылаясь на исследование СРО «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА). По данным на начало сентября, доля должников, использующих для первичного контакта с коллекторами мессенджеры, чат на сайте, электронную почту, выросла почти в 5,5 раза по сравнению с концом 2019 года, до 7,1%.

С помощью дистанционных каналов должники узнают о способах погашения долга, возможности уменьшить ежемесячный платеж, последствиях невыплаты, оставляют обращения и жалобы на работу сотрудников. Доля мессенджеров среди дистанционных каналов выросла практически в 20 раз — с 3% в 2019 году до 59%, использовать чат на сайте коллекторского агентства стали в два раза больше должников — 18% против 9%. Популярность электронной почты снизилась, ее использовали лишь 23% должников вместо 88% в прошлом году.

Коллекторы видят рост выплат россиянами «плохих» долгов со спадом коронавируса Аналитики проанализировали то, как граждане общались с коллекторами во время пандемии коронавируса и сдерживали ли свои обещания заплатить по долгам.

По словам коллекторов, самоизоляция способствовала резкому увеличению доли альтернативных каналов связи. Также с точки зрения стоимости коммуникации телефонный контакт дороже, чем общение через Интернет. Однако при звонке на телефонную линию человек получает нужную информацию и решение своей проблемы пока еще быстрее, чем по иным каналам. Большинство должников все-таки стремятся общаться по телефону с живым человеком, отметили коллекторы.

Эксперты полагают, что в ближайшие годы доля должников, предпочитающих взаимодействовать с коллекторами дистанционно, продолжит расти.