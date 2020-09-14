В условиях самоизоляции должники начали более активно использовать дистанционные каналы коммуникации со взыскателями, пишет «Коммерсант», ссылаясь на исследование СРО «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА). По данным на начало сентября, доля должников, использующих для первичного контакта с коллекторами мессенджеры, чат на сайте, электронную почту, выросла почти в 5,5 раза по сравнению с концом 2019 года, до 7,1%.
С помощью дистанционных каналов должники узнают о способах погашения долга, возможности уменьшить ежемесячный платеж, последствиях невыплаты, оставляют обращения и жалобы на работу сотрудников. Доля мессенджеров среди дистанционных каналов выросла практически в 20 раз — с 3% в 2019 году до 59%, использовать чат на сайте коллекторского агентства стали в два раза больше должников — 18% против 9%. Популярность электронной почты снизилась, ее использовали лишь 23% должников вместо 88% в прошлом году.
Аналитики проанализировали то, как граждане общались с коллекторами во время пандемии коронавируса и сдерживали ли свои обещания заплатить по долгам.
По словам коллекторов, самоизоляция способствовала резкому увеличению доли альтернативных каналов связи. Также с точки зрения стоимости коммуникации телефонный контакт дороже, чем общение через Интернет. Однако при звонке на телефонную линию человек получает нужную информацию и решение своей проблемы пока еще быстрее, чем по иным каналам. Большинство должников все-таки стремятся общаться по телефону с живым человеком, отметили коллекторы.
Эксперты полагают, что в ближайшие годы доля должников, предпочитающих взаимодействовать с коллекторами дистанционно, продолжит расти.