Опорный для российского оборонного сектора Промсвязьбанк во II квартале оказался в тройке лидеров по размеру убытка — он составил 8,1 млрд рублей, рассчитал по просьбе РБК аналитик Банка БКФ Максим Осадчий. Представитель ПСБ подтвердил потери, не назвав их величину (кредитная организация с 2018 года не раскрывает отчетность на регулярной основе).

Банк России 10 сентября с задержкой опубликовал агрегированный баланс банков из топ-30 на 1 июля. Осадчий сопоставил данные о совокупной прибыли из этого документа с показателями 29 крупнейших участников этого списка на ту же дату. Полученная разница соответствует прибыли или убытку Промсвязьбанка до налогообложения, которая учитывается в статистике ЦБ по банкам из топ-30. По итогам II квартала список самых убыточных возглавил Альфа-Банк (50,9 млрд рублей), ПСБ был на второй строчке, а на третьем месте оказался Московский Областной Банк (7,6 млрд), следует из оборотных ведомостей кредитных организаций. По состоянию на 1 апреля ПСБ показывал прибыль в размере 19,4 млрд рублей.

Причиной убытка ПСБ в июне мог стать рост резервирования, говорит Осадчий. По его оценкам, за отчетный месяц объем резервов на возможные потери по ссудам с учетом корректировки увеличился на 4,1 млрд рублей. А объем просроченной задолженности в кредитном портфеле банка в июне вырос на 1,2 млрд, отмечает аналитик.

«Основной объем [сформированных] резервов пришелся на апрель, а также на июнь, когда была произведена рекалибровка наших финансовых моделей по оценке кредитных рисков», — пояснил РБК представитель ПСБ. Он не раскрыл объем покрытия, но уточнил, что резервы создавались по всем направлениям бизнеса банка.

«Самая высокая стоимость риска во втором квартале 2020 года была в МСБ и рознице, так как именно они больше всего пострадали от пандемии COVID-19», — указал представитель ПСБ. В банке полученный убыток считают «разовым событием» и связывают с макроэкономической ситуацией на фоне пандемии коронавируса.

Согласно отчетности ПСБ по МСФО на конец I квартала, около 77% его кредитного портфеля приходится на крупных клиентов и лишь 10% — на сегмент МСБ, замечает управляющий директор рейтингового агентства «НКР» Станислав Волков. Хотя доля этого сегмента не так велика, малый бизнес сильнее всего пострадал от пандемии, и это могло вызвать необходимость досоздания резервов, допускает аналитик.

Волков также обращает внимание на большую долю кредитов оборонным предприятиям в портфеле ПСБ. «Этот сегмент имеет свою специфику, поэтому его динамика может кардинально отличаться от того, что мы наблюдаем у других банков. Значительная доля выручки предприятий ОПК приходится на гособоронзаказ, который продолжает ритмично финансироваться, кроме того, часть предприятий ОПК весной 2020 года смогла нарастить производство гражданской продукции медицинского назначения. Но могли возникнуть серьезные сложности у предприятий, которые зависимы от иностранных поставщиков или заказчиков, — их финансовое положение, действительно, могло ухудшиться», — отмечает эксперт НКР.

Ведущий кредитный аналитик S&P Екатерина Марушкевич считает, что отчетность ПСБ по международным стандартам корректнее отражает его текущее финансовое состояние. Согласно отчетности Промсвязьбанка по МСФО, чистая прибыль банка во II квартале составила всего 0,35 млрд рублей против 6,9 млрд в I квартале. «Результат на грани нуля, хотя убыток не зафиксирован», — заключает Марушкевич. По ее словам, на показатели оборонного банка во многом повлияли те же факторы, что и на другие кредитные организации: ухудшение экономической ситуации, снижение операционных доходов.



По итогам двух месяцев III квартала Промсвязьбанк показывает положительный финансовый результат по РСБУ, утверждает его представитель. «В июле — августе ПСБ получил свыше 6 миллиардов рублей прибыли по РСБУ. Таким образом, за восемь месяцев 2020 года чистая прибыль банка по РСБУ составляет 12,2 миллиарда рублей», — сказал он.