Доля россиян, которые считают кредиты прекрасной возможностью приобрести желаемое, по сравнению с 2007 годом снизилась более чем в три раза. Об этом сообщает сервис по поиску работы SuperJob, опросивший 2,5 тыс. человек старше 18 лет из всех округов страны.
Согласно данным исследования, за последние полгода кредитный договор подписали 29% опрошенных. Чаще других кредитовались респонденты с доходом от 80 тыс. рублей — 43%.
При этом почти половина россиян (47%) относятся к кредитам настороженно. Мнение, что любой заем — это дорога в долговую яму, чаще разделяют мужчины (53% против 41% среди женщин), респонденты 35—44 лет (51%), а также те, кто за последние полгода кредитами не пользовался (52%).
О том, что кредит — это хороший способ приобрести желаемое, говорят всего 15% россиян. Среди опрошенных с доходом до 30 тыс. рублей такое мнение разделяют лишь 13%, среди россиян с доходом свыше 80 тыс. рублей — каждый пятый. Те, кто брал кредит в последние полгода, согласны с этой оценкой чаще остальных — 24%.
В 2007 году доля россиян, считавших кредиты подходящим способом приобрести желаемое, равнялась 47%. Отрицательное отношение к кредитам достигло пика в 2016 году: тогда займы называли прямой дорогой в долговую яму 62% респондентов.
«Россияне стали реже называть кредиты и прекрасной возможностью приобрести желаемое, и прямой дорогой в долговую яму, но стали оставлять больше других отзывов, среди которых все чаще можно услышать, что кредит является одним из финансовых инструментов, прибегать к которому можно, но грамотно и осмотрительно», — заключают в SuperJob.