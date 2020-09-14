Доля россиян, которые считают кредиты прекрасной возможностью приобрести желаемое, по сравнению с 2007 годом снизилась более чем в три раза. Об этом сообщает сервис по поиску работы SuperJob , опросивший 2,5 тыс. человек старше 18 лет из всех округов страны.

Согласно данным исследования, за последние полгода кредитный договор подписали 29% опрошенных. Чаще других кредитовались респонденты с доходом от 80 тыс. рублей — 43%.

При этом почти половина россиян (47%) относятся к кредитам настороженно. Мнение, что любой заем — это дорога в долговую яму, чаще разделяют мужчины (53% против 41% среди женщин), респонденты 35—44 лет (51%), а также те, кто за последние полгода кредитами не пользовался (52%).

О том, что кредит — это хороший способ приобрести желаемое, говорят всего 15% россиян. Среди опрошенных с доходом до 30 тыс. рублей такое мнение разделяют лишь 13%, среди россиян с доходом свыше 80 тыс. рублей — каждый пятый. Те, кто брал кредит в последние полгода, согласны с этой оценкой чаще остальных — 24%.

В 2007 году доля россиян, считавших кредиты подходящим способом приобрести желаемое, равнялась 47%. Отрицательное отношение к кредитам достигло пика в 2016 году: тогда займы называли прямой дорогой в долговую яму 62% респондентов.



«Россияне стали реже называть кредиты и прекрасной возможностью приобрести желаемое, и прямой дорогой в долговую яму, но стали оставлять больше других отзывов, среди которых все чаще можно услышать, что кредит является одним из финансовых инструментов, прибегать к которому можно, но грамотно и осмотрительно», — заключают в SuperJob.

