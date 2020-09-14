Минэкономразвития внесло в правительство обновленный прогноз социально-экономического развития России до 2023 года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЭР. Согласно базовому варианту прогноза, имеющегося в распоряжении информагентства, ВВП страны в текущем году сократится не так сильно, как прогнозировалось в мае: на 3,9% вместо 5%.

Министерство ожидает, что в последующие годы экономика России перейдет к росту: в 2021 году ВВП вырастет на 3,3%, в 2022-м — на 3,4%, в 2023-м — на 3%. Возвращение ВВП РФ к докризисным значениям ожидается в III квартале 2021 года. Улучшен прогноз и по другим показателям, в частности, рубль в 2020—2021 годах будет крепче, чем предполагалось в мае, а нефть — дороже. Кроме того, министерство улучшило свои оценки по реальным доходам населения и зарплатам, потребительскому спросу и инвестициям. Также Минэкономразвития скорректировало в сторону улучшения оценку спада промпроизводства и ожидает не такого глубокого снижения показателей экспорта и импорта.

По словам источника в МЭР, нынешняя ситуация в экономике не требует новых мер поддержки населения и бизнеса, какие принимались в рамках антикризисного пакета, — обсуждаются лишь меры в рамках существующих бюджетных ограничений. Он отметил, что кризис не приобрел системного характера, а оказался локализован в рамках предприятий малого и среднего бизнеса в ряде отраслей: розничной торговле, общепите, платных услугах, перевозках, производстве потребительских товаров. Кроме того, сложная экономическая ситуация не перешла в кризис неплатежей. По данным министерства, экономический спад затронул в незначительной степени системообразующие организации: в июне в зоне риска было около 400 компаний из списка системообразующих, сейчас это порядка 250 компаний. Восстановление пострадавшего малого и среднего бизнеса, а также потребительского сектора ожидается в 2021 году.



По словам источника в Минэкономразвития, правительство рассмотрит макропрогноз 17 сентября.

Fitch изменило прогноз по спаду экономики России в 2020 году В настоящий момент агентство прогнозирует сокращение экономики РФ по итогам 2020 года на 4,9% вместо 5,8%.

Рынок труда

Согласно обновленному прогнозу, Минэкономразвития ожидает снижения реальных располагаемых доходов населения на 3% в 2020 году вместо 3,8%, которые прогнозировались в мае. Уже в 2021 году реальные доходы россиян вырастут на 3% на фоне низкой базы 2020-го, в 2022-м рост составит 2,4%, в 2023-м — 2,5%. Реальная зарплата также будет расти: на 1,5% — в 2020 году, на 2,2% — в 2021 и 2022 годах, на 2,5% — в 2023-м.

Оценка по уровню безработицы в 2020 году осталась без изменений: по итогам года безработица будет на уровне 5,7% от числа занятых, в 2021-м прогнозируется снижение ее уровня до 5,2%, в 2022-м — до 4,7%, в 2023-м — до 4,6%.

Укрепление рубля и стабильная инфляция

Рубль укрепится до 71,2 рубля за доллар в 2020-м и 72,4 рубля за доллар в 2021 году по сравнению с майским прогнозом (72,6 рубля за доллар и 74,7 рубля за доллар соответственно), ожидают в Минэкономразвития.

«В дальнейшем горизонте курс рубля будет ослабляться в номинальном выражении, в реальном эффективном выражении [курс] остается стабильным», — заявил журналистам источник в министерстве.

Согласно прогнозу, среднегодовой курс составит 73,1 рубля за доллар в 2022 году и 73,8 рубля за доллар в 2023-м.

Также Минэкономразвития не видит существенных инфляционных рисков для российской экономики до 2023 года, заявил источник.

«Нам удалось сохранить макроэкономическую стабильность. Да, инфляция немного выросла, до 3,6% в июле, но это следствие восстановления спроса. И осеннее ослабление рубля инфляцию не раскрутило. В текущей ситуации риски для макроэкономической стабильности со стороны внешних факторов ограниченны. Инфляция по-прежнему остается ниже целевого значения ЦБ <…> На прогнозном горизонте не видим существенных инфляционных рисков», — сказал представитель министерства.



Прогноз по инфляции на конец года скорректирован министерством незначительно, в пределах таргета ЦБ. Согласно макропрогнозу, в 2020 году инфляция составит 3,8%, в 2021-м — 3,7%, в 2022 и 2023 годах — 4%.

Эксперты оценили перспективы укрепления рубля Большинство опрошенных Банки.ру аналитиков считают, что уже к концу года рубль вернет часть утраченных позиций, но главным источником неопределенности остается ситуация с распространением коронавируса.

Цены на нефть

Среднегодовая цена нефти марки Urals составит 41,8 доллара за баррель в 2020 году, далее она будет расти до 45,3 в 2021-м, 46,6 в 2022-м и 47,5 в 2023 году, говорится в обновленном прогнозе социально-экономического развития России.

Таким образом, министерство улучшило прогноз по среднегодовой цене нефти по сравнению с майским. Тогда цена Urals прогнозировалась на уровне 31,1 доллара за баррель в текущем году, 35,4 в 2021-м, 42,2 в 2022-м и 45,6 доллара за баррель в 2023-м.



Кроме того, Минэкономразвития заложило в прогноз по ВВП России на 2022—2023 годы окончание сделки ОПЕК+, которая сейчас ощутимо влияет на показатели экономики, в 2022 году. Вклад сделки в ВВП в этом году может составить от минус 1,1 до минус 1,2 процентного пункта, отмечает источник.

Потребительский рынок

Оборот розничной торговли в России, по оценкам министерства, снизится на 4,2% в 2020 году вместо 5,2%. В то же время в 2021 году оборот розничной торговли вырастет на 5,1%, в 2022-м — на 2,9%, в 2023-м — на 2,8%.

Объем платных услуг населению в текущем году упадет на 10,3% (вместо 10%).



По данным источника в Минэкономразвития, показатели по потребительскому рынку, несмотря на восстановление, министерство оценивает осторожно. «Хотя и статистика это подтверждает, и данные контрольно-кассовой техники, но от 8% до 10% в нынешнем потребительском спросе — это непостоянные факторы: отложенный спрос, закрытие границ в период отпусков, и это дополнительные меры поддержки населения. Поэтому мы понимаем, что это все имеет конечную дату», — отметил источник.

Инвестиции и экспорт

Минэкономразвития улучшило оценку по снижению инвестиций в основной капитал в РФ до 6,6% в 2020-м (с 12%) с перспективой роста в 2021—2023 годах (на 3,9%, 5,3% и 5,1% соответственно).

МЭР планировало в мае, что провал по инвестициям будет глубже, а отскок произойдет быстрее, отмечает собеседник в министерстве.

Он добавил, что Минэкономразвития ожидает нового притока инвесторов за счет запуска соглашения по защите и поощрению капиталовложений, которое уже внесено в правительство.

Экспорт товаров из РФ в 2020 году сократится на 23,5% (вместо 36%, прогнозировавшихся в мае) до 321,3 млрд долларов, а импорт уменьшится на 7,6% (вместо 21,3%) до 235,2 млрд, следует из прогноза.



Министерство прогнозирует постепенное восстановление показателей в последующие три года. Так, экспорт товаров из РФ в 2021 году возрастет до 354,6 млрд долларов, в 2022-м — до 381,7 млрд, в 2023-м — до 403,1 млрд. Импорт товаров в РФ в 2021 году составит 249,9 млрд, в 2022-м — 267,3 млрд, в 2023-м — 284,7 млрд долларов.