Пекин предоставит больше возможностей для иностранных инвесторов, шире открывая сферу услуг. Об этом, как передает ТАСС, пишет газета «Чжунго жибао» в материале, приуроченном к запланированному на понедельник в видеоформате саммиту Китай — ЕС. Ожидается, что в нем примут участие председатель КНР Си Цзиньпин, председатель Европейского совета Шарль Мишель, канцлер ФРГ Ангела Меркель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Пекин создаст больше деловых возможностей для глобальных инвесторов в плане дальнейшего открытия сектора услуг. Он будет выступать в роли модели в этом секторе для всей страны», — указывает издание, ссылаясь на «высокопоставленных официальных лиц». По данным газеты, в столице дан зеленый свет «для расширения рыночного доступа к сфере услуг и создания всеобъемлющей образцовой зоны государственного уровня».

Эта пилотная зона должна воплотить продвинутые нормы международной торговли и инвестиций, сосредоточившись на девяти ключевых отраслях, включая научные и технологические услуги, цифровую экономику и цифровую торговлю, финансовый сектор, коммерцию, культуру, туризм, образование и здравоохранение, приводит газета слова заместителя министра коммерции КНР Ван Шоувэня. Для этого, как сказал замминистра, принимаются 26 мер по расширению открытости и внедрению инноваций в четырех областях. В Пекине предполагается увеличить число зарубежных финансовых представительств, а также расширить сеть магазинов беспошлинной торговли. Уполномоченные компании будут действовать в таких областях, как совместные программы, им будет придан статус высокотехнологичных компаний с расширенными правами.



Ранее Совет ЕС сообщал, что Евросоюз намерен обсуждать на саммите с Китаем вопросы экономического развития, торговли и доступа к технологиям. Представители ЕС также выражали намерение затронуть на этой встрече политическую повестку, подняв вопросы прав человека и положения в Гонконге. Канцлер ФРГ Ангела Меркель принимает участие в этом саммите, поскольку Германия во втором полугодии выполняет функции страны — председателя Совета ЕС.