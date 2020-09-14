Правительство РФ не обсуждает новых мер поддержки населения и бизнеса наподобие тех, что принимались в рамках антикризисного пакета, — обсуждаются лишь меры в рамках существующих бюджетных ограничений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Минэкономразвития.

«Обсуждаются, как обычно, секторальные [меры], донастройки обсуждаются, но уже в рамках тех бюджетных ограничений, которые [есть]. Очевидно, что такого режима, как были антикризисные меры, когда планку бюджетных расходов двигали и двигали дальше, сейчас мы себе позволить не можем. Да и, в принципе, ситуация такого уже не требует», — отметил собеседник агентства.



Ранее помощник президента РФ Максим Орешкин заявил, что бизнес на фазе восстановления экономики РФ должен восстанавливаться самостоятельно, без новых мер господдержки. Он также отмечал, что если и поддерживать экономику, то на фазе восстановления уже в гораздо меньшей степени, потому что сейчас задача — чтобы себя проявили те компании, которые в изменившейся структуре экономики будут больше соответствовать изменившемуся миру.