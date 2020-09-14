Министерство внутренних дел (МВД) России выступило с предложением ввести авансовый налог для иностранцев, которые приезжают в страну на заработки, сообщает РИА Новости . Как отмечается в концепции проекта нового закона, иностранные граждане должны будут получать электронный патент и смогут работать в России, уплачивая налог на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа.

Нанимать иностранных граждан на работу можно будет при условии включения работодателя в соответствующий реестр. Оформление будет происходить через портал госуслуг.

Этот законопроект может быть окончательно оформлен в 2021 году.

Минкомсвязи поручено разработать систему учета мигрантов Мигранты смогут пользоваться системой через мобильное приложение с личным кабинетом, доступ к нему будет открыт даже с территории другой страны.

Фиксированный авансовый платеж для иностранных граждан, приезжающих на работу в Россию, существует уже пять лет, пояснил ТАСС источник в правоохранительных органах. По его словам, без платежа невозможно получить патент на работу. Если гражданин забудет оплатить данный фиксированный налог, патент будет аннулирован.

«Эта норма действует с 1 января 2015 года. Фиксированный авансовый платеж за патент — это подоходный налог (НДФЛ). Сейчас МВД хочет сделать данный патент электронным, но в части его оплаты ничего не меняется, так как это все существует сейчас», — пояснил собеседник агентства.

Патент дает право работать иностранцам у юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. По информации МВД, патент выдается иностранному гражданину на срок до 12 месяцев. Оплата производится в виде фиксированного авансового платежа ежемесячно или на более продолжительный срок. Действие патента прекращается в случае неуплаты фиксированного авансового платежа за следующий период. В случае просрочки оплаты патент аннулируется, а иностранцу надо выехать из России, в противном случае за нарушение его могут депортировать.