Минэкономразвития РФ в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» подготовило исследование, где назвало самые востребованные IT-профессии на «удаленке», пишет «Российская газета» . Так, больше всего оказалось вакансий разработчиков на языке программирования Java — 11,7% от общего числа в «удаленном» IT. В первую половину рейтинга также вошли разработчики на таких языках программирования, как C#, PHP, Kotlin, Python, Golang, Objective-C, Ruby. Разработчики на платформе «1С» стали седьмыми в рейтинге по востребованности, а на «1С Битрикс» — тридцатыми.

По данным исследования, 20% вакансий приходится на дистанционных аналитиков. Повышенный интерес в этой сфере работодатели проявляют к продуктовым аналитикам, системным аналитикам, бизнес-аналитикам и аналитикам в области управления взаимоотношениями с клиентами (CRM). Менее востребованными оказались веб-аналитики, аналитики в области управления человеческими ресурсами, информационной безопасности и аналитики качества программного обеспечения. Еще реже работодатели готовы делегировать удаленным сотрудникам техническую поддержку — на эту область приходится 12% от общего числа вакансий. Востребованы в этой области системные администраторы, администраторы баз данных, специалисты техподдержки. Только 6% вакансий приходится на тестировщиков программного обеспечения, аналитиков качества программного обеспечения и DevOps-инженеров. Самый низкий шанс найти удаленную работу у IT-руководителей — только 4% вакансий приходится на технических директоров, руководителей продуктов.

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Среди востребованных на рынке помощников без специального образования и опыта работы популярны вакансии специалистов технической поддержки (32%), стажеров-разработчиков (18%), операторов ввода данных (16%), операторов ПК (13%), тестировщиков (11%). Цифровой грамотности достаточно и для трудоустройства на позиции дистанционных аналитиков-тестировщиков, младших аналитиков, специалистов проектов внедрения, специалистов по поддержке чатов, помощников менеджера хостинг-сервиса.