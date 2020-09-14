Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, исключающий из объектов налогообложения налогом на добавленную стоимость операции при осуществлении хозяйственной деятельности должниками, признанными несостоятельными. Об этом сообщает ТАСС.

Документ был инициирован правительством РФ.

В настоящее время, согласно Налоговому кодексу, налогом на добавленную стоимость не облагается реализация банкротами имущества и (или) имущественных прав. При этом нет прямого указания на то, что это касается продажи банкротом результатов его текущей деятельности. Неопределенность возникает в случае, когда должник, признанный в соответствии с законодательством РФ банкротом, продолжает осуществлять текущую хозяйственную деятельность, в процессе которой реализует произведенную им продукцию, отмечается в пояснительной записке. Речь идет о том, может ли покупатель таких услуг применять вычеты по НДС.



Этот вопрос был рассмотрен 19 декабря 2019 года Конституционным судом, который вынес предписание устранить правовую неопределенность по вычетам. Согласно законопроекту, налогом на добавленную стоимость не будет облагаться реализация товаров (работ, услуг) и (или) имущественных прав должников, признанных несостоятельными, в том числе товаров (работ, услуг), изготовленных и (или) приобретенных (выполненных, оказанных) в процессе хозяйственной деятельности после признания банкротства.

