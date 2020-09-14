Все больше групп совершают целевые атаки на устройства на базе Linux, говорится в сообщении «Лаборатории Касперского». За последние восемь лет такие операции проводили более десяти развитых кибергрупп, отметили эксперты.

Вредоносные инструменты, нацеленные на Linux-системы, позволяют злоумышленникам заражать большее количество устройств, а также скрываться на дополнительных точках, таких как стационарные компьютеры разработчиков, серверы и корпоративный Интернет вещей.

Каждая крупная кибергруппа создает специальное вредоносное ПО. Атаки оказываются трудными для обнаружения, злоумышленники получают не только доступ к зараженному устройству, но и возможность проникнуть на устройства под управлением Windows и macOS.