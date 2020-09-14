Транскапиталбанк улучшил условия ипотечных кредитов. В частности, снижены базовые ставки по ипотечным программам на 0,5 процентного пункта, следует из распространенного в понедельник сообщения банка.

Кроме того, по программе «Приобретение недвижимости» максимальный срок кредитования на покупку нежилой недвижимости увеличен до 15 лет.



Также сообщается, что любой из действующих программ кредитования в ТКБ теперь могут воспользоваться не только клиенты, работающие по найму, и частные предприниматели, но и самозанятые граждане.