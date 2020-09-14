Количество выданных банками нецелевых потребительских кредитов (кредитов наличными) в августе превысило показатели июля 2020 года на 9% и составило 1,37 млн кредитов, свидетельствуют данные Объединенного кредитного бюро.

В количественном выражении выдача все еще меньше, чем за аналогичный период прошлого года: в августе 2020 года было выдано на 11% меньше, чем в августе прошлого года. Однако этот разрыв продолжает постепенно сокращаться.



Среди 30 крупнейших по количеству выдач регионов наилучшая месячная динамика (август 2020 года по сравнению с июлем 2020 года) наблюдается в Татарстане (+14%), Иркутской области (+13%) и Забайкальском крае (+13%). В годовом выражении (август 2020 года по сравнению с августом 2019 года) кредитование почти восстановилось в Забайкальском крае (-1%) и Санкт-Петербурге (-9%). В Москве и Московской области выдачи все еще на 19% и 18% соответственно меньше, чем были годом ранее.

Выдача кредитов наличными постепенно восстанавливается после резкого сокращения в карантинные месяцы, отмечает генеральный директор ОКБ Артур Александрович. «Поскольку поддержку кредитованию все меньше оказывает эффект отложенного спроса, то темпы этого восстановления в ближайшие месяцы будут более умеренными и будут зависеть в первую очередь от нормализации экономики в стране», — комментирует эксперт.

