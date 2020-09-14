ОПЕК ухудшила прогноз по мировому спросу на нефть на 2020 и 2021 годы на 0,4 млн баррелей в сутки, ожидая теперь его падения на 9,5 млн баррелей в сутки в текущем году и роста на 6,6 млн баррелей в сутки в следующем году, говорится в сентябрьском докладе организации. Таким образом, спрос ожидается на уровне 90,2 млн баррелей в сутки, сообщается в докладе.

Ухудшение прогноза связано главным образом со снижением уровня экономической активности в ряде стран Азиатско-Тихоокеанского региона из-за роста числа случаев заражения COVID-19. Так, спрос на нефть в Индии, Индонезии, Таиланде и на Филиппинах во II квартале был намного ниже, чем ожидалось изначально. Спрос на нефть в Китае во II квартале превзошел ожидания.

«На 2021 год прогноз мирового спроса на нефть также был понижен примерно на 0,4 млн баррелей в сутки. Ожидается, что в 2021 году спрос вырастет примерно на 6,6 млн баррелей в сутки и достигнет 96,9 млн баррелей в сутки», — говорится в документе.

Аналитики прогнозируют снижение цены на нефть до 35 долларов за баррель На горизонте года можно ожидать более высокие уровни с возвратом выше 40 долларов за баррель.

ОПЕК отмечает, что прогнозы по спросу могут быть снова понижены из-за роста заболеваемости коронавирусом и сложностей, связанных с вакцинацией. По оценкам организации, ограничения из-за пандемии и работа многих предприятий в удаленном режиме могут препятствовать полному восстановлению транспортного сектора в следующем году до уровней 2019 года.