Никаких дополнительных ограничений в связи с пандемией в Москве не планируется, заявил мэр столицы Сергей Собянин, выразив надежду, что ситуация будет управляемой.

«И никаких дополнительных мер, ограничений, санитарно-защитных мер дополнительных мы в настоящее время не планируем, считая их достаточными. Но при этом их нужно соблюдать, соблюдать требования масочного режима в метро, в торговле. Те требования Роспотребнадзора, которые предъявляют к общественному питанию, предприятиям, организациям, учреждениям, должны неукоснительно соблюдаться. В этой ситуации мы думаем, что ситуация будет управляемой в ближайшие недели и месяцы», — заявил Собянин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

По словам мэра, Москва готова к любым негативным сценариям по коронавирусу.

«Все необходимые лекарства, необходимые технологии, которые на сегодняшний день есть, утверждены Минздравом, в Москве действуют. И мы готовы к любым негативным сценариям, но я надеюсь, что их не будет», — заявил Собянин.