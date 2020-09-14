Депутат Госдумы Василий Власов предложил снизить возрастной ценз для управления легковым автомобилем до 16 лет. Копия письма на имя начальника главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаила Черникова есть в распоряжении RT .

В своем обращении законодатель отметил, что молодые люди в возрасте 16—17 лет уже могут быть официально трудоустроены, могут учиться в другом городе и жить отдельно от семьи.

«Прошу вас рассмотреть целесообразность внесения изменений в законодательство в части снижения возрастного ценза, необходимого для управления легковым автомобилем в России, до 16 лет, а также предоставления права проходить обучение на получение водительского удостоверения категории B с 15 лет и шести месяцев», — говорится в обращении.

Власов добавил, что разрешение лицам в возрасте от 16 лет управлять личным автомобилем позволит им в более раннем возрасте быть вовлеченными в экономические процессы, когда желание приобрести машину преобразуется в желание раньше начать трудовую деятельность, обеспечивать себя, стать самостоятельным в финансовом плане.

С 1 января 2020 года в России вступили в силу поправки к правилам проведения экзаменов на право управления транспортными средствами, согласно которым учиться водить легковой автомобиль и грузовик теперь можно с 16 лет.



РБК в этой связи напоминает, что, хотя учиться в автошколе и сдавать экзамены на категорию В сейчас можно с 16 лет, получить права можно только после совершеннолетия: в МВД полагают, что до достижения 18-летнего возраста управлять транспортными средствами категории В можно в сопровождении опытного водителя (прим. Банки.ру).