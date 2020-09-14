В Службу финансового уполномоченного в августе 2020 года поступило 15 558 обращений, что на 17% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (13 286 обращений), сообщил главный финансовый уполномоченный Юрий Воронин.

Досудебный порядок урегулирования споров начал действовать в отношении договоров ОСАГО, каско, ДСАГО с 1 июня 2019 года, а с 28 ноября распространился на все виды страховых услуг (кроме ОМС). С 2020 года к компетенции финансового уполномоченного были отнесены споры в отношении микрофинансовых организаций (МФО).

«Рост числа обращений связан с расширением компетенций финансового уполномоченного на все виды страхования. Одновременно с увеличением обращений происходит и перераспределение долей тех или иных споров в структуре обращений», — говорит главный финансовый уполномоченный.



Из 15 361 поступившего в августе 2020 года в отношении страховых организаций обращения 13 280 (86,5%) связаны с автострахованием, 2 081 обращение (13,5%) — с иными видами страхования. При этом в августе 2020 года немного снизилось число обращений по ОСАГО. Если в августе 2019 года поступило 12 798 таких обращений, то в августе текущего года — 12 688. Снизилась также и доля ОСАГО в общем числе обращений (с 96,3% до 81,5%).

«Сокращение числа обращений по «автогражданке», с одной стороны, можно объяснить ограничительными мерами, которые действовали во время пандемии коронавируса и привели к снижению активности на дорогах, но, с другой стороны, такая динамика может свидетельствовать об эффективности института финансового уполномоченного: страховые компании все чаще урегулируют споры на претензионной стадии», — продолжает Воронин.

Структура обращений в августе 2020 года не претерпела изменений по сравнению с предыдущими месяцами этого года. На втором месте после ОСАГО — споры по страхованию жизни (961, 6,2%), на третьем — по страхованию от несчастных случаев и болезней (686, 4,4%). Наиболее частой причиной для спора по ОСАГО было несогласие потребителя с размером страхового возмещения. В спорах по страхованию жизни и от несчастных случаев и болезней потребители чаще всего хотели вернуть премию при расторжении договора страхования.

В отношении МФО в августе поступило 50 обращений. В их структуре большая часть приходится на cпоры, рассмотрение которых преимущественно не относится к компетенции финансового уполномоченного (44%, 22), а также споры, связанные с невозвратом платы за дополнительные услуги (36%, 18).