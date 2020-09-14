Акционеры авиакомпании «Аэрофлот» на внеочередном собрании приняли решение об увеличении уставного капитала компании на 1,7 млрд рублей путем дополнительного размещения обыкновенных акций, говорится в сообщении компании.



«Акционерами принято решение одобрить увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций в количестве до 1 700 000 000 штук по открытой подписке», — сказано в релизе.

Отмечается, что акционеры также внесли изменения в устав компании, согласно которым максимальный объем допэмиссии увеличен с текущих 250 тыс. до 1,95 млрд штук. Условия дополнительного размещения ценных бумаг, включая цену одной акции, будут определены позже советом директоров «Аэрофлота».

Очевидно, что контроль в компании сохранит государство, отмечает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Георгий Ващенко. Некоторое размывание доли миноритарных акционеров ни на что принципиально не влияет (миноритарии не управляют компанией, а о дивидендах стоит забыть минимум на год), поясняет он.





«Да и дивиденды не главное на фоне общей низкой дивидендной доходности по акциям на российском рынке, обычная волатильность нивелирует потенциал роста за счет дивиденда на горизонте года. Интерес к бумагам «Аэрофлота» будет при любом количестве бумаг в свободном обращении. В благополучные времена «Аэрофлот» демонстрировал рентабельность показателя EBITDA выше 15%, а прибыли — выше 7%», — комментирует эксперт.



Безусловно, добавляет он, сейчас период неблагополучный, и компании требуется серьезная поддержка. Трафик падал до 90% в апреле, и по итогам июля число рейсов сократилось на 50%, а количество перевезенных пассажиров — на 63%. Выручка в первом полугодии сократилась на 52%, а убыток составил 58 млрд рублей (расходы удалось сократить только на 34%).

«Но государство готово оказать необходимую поддержку. Я полагаю, что докапитализация для «Аэрофлота» выгоднее, чем рост долга (например, за счет кредитов, гарантированных государством). «Аэрофлоту» надо реализовывать долгосрочную стратегию, пандемия не отменяет стратегических целей, а лишь немного отодвигает сроки. Инвесторы понимают, что трудности временные, а операционно компания будет в очень хорошей форме, если покрыть убытки и рефинансировать долг после окончания пандемии», — говорит аналитик.

Ранее правительство РФ одобрило допэмиссию акций «Аэрофлота» при условии сохранения доли государства в авиакомпании не ниже 51,17%. Сейчас она составляет 51,2%.