Материнский капитал в 2021 году будет проиндексирован на 3,7%, его размер составит почти 484 тыс. рублей на первого ребенка и 639,4 тыс. рублей — на второго. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе Минтруда.

«Соответственно, размер материнского капитала в 2021 году составит 483 882 рубля на первого ребенка, 639 432 рубля на второго ребенка, если на первого семья не получала материнский капитал, размер доплаты на второго ребенка составит 155 550 рублей», — сообщили в министерстве, ссылаясь на подготовленный им проект бюджета Пенсионного фонда России на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Проект бюджета подготовлен Пенсионным фондом на основании параметров прогноза Минэкономразвития России.

В пресс-службе добавили, что материнский капитал в 2021 году смогут, по расчетам Минтруда, получить 1,2 млн семей. «Всего на материнский капитал в 2021 году запланированы средства в сумме 443,3 миллиарда рублей», — сообщили в министерстве. Отмечается, что размер материнского капитала будет проиндексирован исходя из прогнозного уровня инфляции 3,7%.

В настоящее время размер материнского капитала составляет 466 617 рублей на первого ребенка и 616 617 рублей на второго ребенка.