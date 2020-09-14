Королевский монетный двор Великобритании выпустил коллекционные монеты 100 Years of Mystery номиналом 2 фунта стерлингов, посвященные первой публикации романа «Загадочное происшествие в Стайлзе».

Цена монет варьируется в зависимости от типа металла и коллекционной ценности: неизнашиваемая (10 фунтов стерлингов), серебряная (67,5 фунта стерлингов, тираж 2 250 экз.), серебряная нестандартной толщины (110 фунтов стерлингов, тираж 800 экз.), золотая (1 115 фунтов стерлингов, тираж 250 экз.).



«Дизайн монет включает все отличительные черты романа Агаты Кристи и украшен фрагментами пазла, олицетворяющими оригинальные повороты сюжета, всем нам знакомые», — отметила представитель Королевского монетного двора Клэр Макленнан.

Правнук Агаты Кристи — Джеймс Причард выразил благодарность и добавил, что его бабушка была гением: «Замечательно знать, что ее рассказы и персонажи продолжают получать такое признание спустя столетие после публикации ее первого романа».

В 1920 году был опубликован первый роман Агаты Кристи «Загадочное происшествие в Стайлзе». В нем впервые появляется бельгийский детектив Эркюль Пуаро, а также капитан Артур Гастингс и инспектор Джепп — персонажи, которые будут фигурировать в десятках произведений писательницы.

Романы Агаты Кристи опубликованы более чем на 50 языках.

