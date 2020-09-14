Прогнозируемый общий объем расходов Фонда социального страхования (ФСС) на 2021 год составит 833,3 млрд рублей, доходы предположительно составят 815,1 млрд, дефицит — 18,2 млрд, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтруда РФ.



Проект бюджета фонда на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов подготовлен Фондом социального страхования на основании параметров прогноза Минэкономразвития России, пояснили в пресс-службе.

«Расходы фонда на выплату пособия по временной нетрудоспособности запланированы в сумме 330,2 миллиарда рублей, на выплату пособия по беременности и родам — 130,1 миллиарда рублей. На выплату ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет фонд направит 167,6 миллиарда рублей, на выплату единовременного пособия при рождении ребенка — 19,8 миллиарда рублей, на выплату единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, — 0,5 миллиарда рублей», — говорится в сообщении.

Доходы фонда в 2021 году составят 815,1 млрд рублей, из них 756,3 млрд — это доходы от двух видов социального страхования: на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; а 95,9 млрд будет направлено в Фонд социального страхования из бюджета, чтобы компенсировать выпадающие доходы из-за установления пониженных тарифов страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, уточнили в пресс-службе.

«Совокупный дефицит составит 18,2 миллиарда рублей», — подчеркнули в министерстве.