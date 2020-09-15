Летом 2020 года клиенты ВТБ совершили за рубежом свыше 3 млн транcакций, на 54% снизив число трат по сравнению с прошлым сезоном, свидетельствуют данные исследования кредитной организации.

Всего летом 2020 года держатели карт ВТБ потратили за границей 5,7 млрд рублей, что на 77% ниже, чем в июне — августе 2019 года. В странах первой десятки объем их покупок в этом сезоне составил более 3,5 млрд рублей (снижение на 79%), а количество трансакций сократилось на 72%.

Топ-10 стран по тратам клиентов ВТБ этим летом возглавили Турция, Испания и Италия (в 2019 году они также входили в тройку лидеров, но в обратном порядке). На четвертое место поднялась Белоруссия, на пятом оказались США. Также в рейтинг этим летом вошли Франция, Германия, Великобритания, Кипр и Финляндия. В десятку не попало такое традиционно популярное направление, как Греция, место которой занял Кипр.

«Количество трансакций за рубежом в этом году значительно уменьшилось из-за ограничений, но с каждым месяцем разрыв с прошлогодними показателями сокращался. В целом сегмент международных путешествий летом прогнозируемо показал серьезный спад, и значительная часть наших соотечественников отдохнула на территории России. Бесспорно, нынешнее лето продемонстрировало высокий потенциал внутреннего туризма, и мы надеемся, что сограждане продолжат активные путешествия по стране», — комментирует руководитель управления «Дебетовые карты и счета» ВТБ Ксения Андреева.

