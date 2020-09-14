Запрос на реструктуризации кредитов немного вырос и со стороны граждан, и со стороны малого и среднего бизнеса, отмечается в очередном выпуске информационного бюллетеня регулятора «Динамика реструктуризации кредитов населения и бизнеса».

От граждан с 27 августа по 9 сентября банки получили 72 тыс. заявок, что на 5 тыс. больше, чем неделей ранее. «В основном рост обеспечен обращениями за реструктуризациями по собственным программам банков от лиц, чьи «кредитные каникулы» по закону были аннулированы из-за отсутствия подтверждений снижения дохода на 30%. Ранее Банк России рекомендовал банкам предлагать гражданам свои программы реструктуризации в таких случаях», — говорится в сообщении регулятора.

Всего с 20 марта по 9 сентября банки получили 2 759,9 тыс. обращений физических лиц, одобрено 1 659,3 тыс. реструктуризаций.

От предприятий малого и среднего бизнеса с 27 августа по 9 сентября банки получили почти 2 тыс. обращений за реструктуризациями (в период с 13 по 26 августа — менее 0,5 тыс.). В ЦБ это связывают с тем, что предприниматели, которые откладывали обращение за «каникулами», рассчитывая на восстановление денежных потоков, все же решили воспользоваться возможностью получения «каникул» по закону, которая сохраняется до 30 сентября.

Всего с 20 марта по 9 сентября банки получили 142,9 тыс. заявлений об изменении условий кредитных договоров от малого и среднего бизнеса. Одобрено 72,7% рассмотренных заявок.

При этом Банк России ранее рекомендовал кредиторам продлить действие собственных программ реструктуризации до конца текущего года, чтобы в полной мере обеспечить потребности граждан и МСП в такой мере поддержки.