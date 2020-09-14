Банк России 15 сентября выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля к 75-летию атомной промышленности России, сообщает пресс-служба регулятора.

На оборотной стороне монеты в центре расположено выполненное в цвете число «75», вокруг него — рельефные изображения атомного ледокола «Арктика», Нововоронежской АЭС и плавучей АЭС «Академик Ломоносов» на фоне стилизованного изображения модели атома; по окружности имеется надпись: «75 лет атомной промышленности России».



Тираж монеты составит 3 тыс. экземпляров.





