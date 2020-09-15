В России обсудят введение в законодательство понятия минимального размера часовой ставки оплаты труда, пишут «Известия» . Идея сформировать позицию по этому вопросу включена в предложения к проекту Генерального соглашения между правительством, работодателями и профсоюзами на 2021–2023 годы. Уточняется, что почасовой МРОТ может применяться «для занятых по краткосрочным трудовым договорам, в первую очередь работникам с почасовой оплатой труда». Соглашение определит основные направления работы Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).

Предложение ввести часовой минимум оплаты труда было выдвинуто со стороны правительства, сообщили в Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР). Минтруд готов обсудить со сторонами социального партнерства вопрос введения понятия минимального размера часовой ставки. Новое понятие должно дополнять МРОТ и не снижать гарантии, установленные работникам, добавили в пресс-службе ведомства.

Минтруд не поддержал повышение доли оклада бюджетников до 70% В Минтруде заявили, что «вопрос о единой предельной доле оклада в заработных платах всех сотрудников бюджетной сферы нуждается в дополнительной отраслевой проработке».

Введение нового понятия вызывает много вопросов: как считать отработанные часы, как определить справедливый минимум за час, отметила заместитель руководителя департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства аппарата ФНПР Елена Косаковская. Также неясно, останутся ли при введении почасового минимума доплаты за труд в ночное время или тяжелые условия, добавила она.

По словам экспертов, в России нововведение может коснуться, скорее всего, тех, кто получает около 70–80 рублей в час, и таких людей вряд ли много. Также в законодательстве останутся лазейки, которые работодатели сейчас используют для того, чтобы платить сотрудникам меньше МРОТа в месяц. Например, заключение договоров гражданско-правового характера, также сотрудникам предлагают оформиться в качестве самозанятых, пояснили эксперты.