Правительство отказалось от идеи ограничить ставку эквайринга для малого и среднего предпринимательства (МСП) на уровне 1% от суммы сделки, пишут «Известия» . Это следует из материалов к нацпроекту МСП. Вместо этого предпринимателям — на тех же условиях — предложат принимать платежи по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП). Предполагается, что одним из целевых показателей федпроекта по вовлечению в предпринимательство станет рост доли МСП, использующих СБП по ставке не более 1%. При этом системно значимые банки дадут малым фирмам доступ к СБП с 2021 года, а банки с универсальной лицензией — с 2022-го, говорится в документе.

Как ранее заявляли в пресс-службе регулятора, именно развитие СБП должно стать одним из ключевых направлений поддержки МСП в рамках профильного нацпроекта. Уровень тарифов в СБП для торговых предприятий составляет не более 0,4–0,7% от суммы платежа в зависимости от вида деятельности, что в 2–2,5 раза ниже, чем средний уровень эквайринговых ставок, сообщали в ЦБ. В ответ на вопрос о причине принятия нового решения регулятор уточнил, что в последнее время оплата товаров через СБП активно набирает популярность, возможность оплаты картами для граждан сохранится.

Банки могут обнулить кешбэк на покупки в небольших магазинах По словам представителей банков, если ограничение эквайринга для МСП не будет сопровождаться снижением интерчейнджа, это приведет к потере экономической целесообразности операций.

По словам представителей банков, при искусственном снижении ставки по приему безналичных платежей до 1% возникли бы убытки, которые целиком легли на банки-эквайеры. Малому бизнесу будет выгоднее переводить обороты в СБП, возможно, что уже в 2021 году к системе подключится большая часть торгово-сервисных предприятий, заявили банкиры.

По мнению экспертов, переход на СБП предпочтительнее снижения ставки по эквайринговым комиссиям, так как система не зависит от тарифов международных платежных систем и полностью регулируется ЦБ. Главный вопрос — чтобы к системе подключилось как можно больше банков. Снижение эквайринговых комиссий для МСП было важно как временная мера во время пандемии, в обычных условиях это нарушало бы справедливые условия деятельности: снижение ставки выгоднее компаниям с большим оборотом, отметили эксперты. Платежные системы и банки, предлагающие эквайринг, фактически начнут конкурировать с СБП, их тарифы будут постепенно снижаться, конкуренция с СБП будет заметной даже в случае, если к сервису подключится хотя бы 5% МСП, что вполне реально сделать в 2021 году, считают эксперты.