Правительство отказалось от идеи ограничить ставку эквайринга для малого и среднего предпринимательства (МСП) на уровне 1% от суммы сделки, пишут «Известия». Это следует из материалов к нацпроекту МСП. Вместо этого предпринимателям — на тех же условиях — предложат принимать платежи по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП). Предполагается, что одним из целевых показателей федпроекта по вовлечению в предпринимательство станет рост доли МСП, использующих СБП по ставке не более 1%. При этом системно значимые банки дадут малым фирмам доступ к СБП с 2021 года, а банки с универсальной лицензией — с 2022-го, говорится в документе.
Как ранее заявляли в пресс-службе регулятора, именно развитие СБП должно стать одним из ключевых направлений поддержки МСП в рамках профильного нацпроекта. Уровень тарифов в СБП для торговых предприятий составляет не более 0,4–0,7% от суммы платежа в зависимости от вида деятельности, что в 2–2,5 раза ниже, чем средний уровень эквайринговых ставок, сообщали в ЦБ. В ответ на вопрос о причине принятия нового решения регулятор уточнил, что в последнее время оплата товаров через СБП активно набирает популярность, возможность оплаты картами для граждан сохранится.
По словам представителей банков, если ограничение эквайринга для МСП не будет сопровождаться снижением интерчейнджа, это приведет к потере экономической целесообразности операций.
По словам представителей банков, при искусственном снижении ставки по приему безналичных платежей до 1% возникли бы убытки, которые целиком легли на банки-эквайеры. Малому бизнесу будет выгоднее переводить обороты в СБП, возможно, что уже в 2021 году к системе подключится большая часть торгово-сервисных предприятий, заявили банкиры.
По мнению экспертов, переход на СБП предпочтительнее снижения ставки по эквайринговым комиссиям, так как система не зависит от тарифов международных платежных систем и полностью регулируется ЦБ. Главный вопрос — чтобы к системе подключилось как можно больше банков. Снижение эквайринговых комиссий для МСП было важно как временная мера во время пандемии, в обычных условиях это нарушало бы справедливые условия деятельности: снижение ставки выгоднее компаниям с большим оборотом, отметили эксперты. Платежные системы и банки, предлагающие эквайринг, фактически начнут конкурировать с СБП, их тарифы будут постепенно снижаться, конкуренция с СБП будет заметной даже в случае, если к сервису подключится хотя бы 5% МСП, что вполне реально сделать в 2021 году, считают эксперты.