Объем нового бизнеса в сегменте лизинга составил за первое полугодие 2020 года 570 млрд рублей, что на 22% меньше аналогичного периода прошлого года. Такие данные приводятся в тематическом обзоре «Эксперт РА».

Как уточняется, наибольшее сокращение показал сегмент лизинга недвижимости (минус 95%), что обусловлено высокой базой прошлого года из-за крупнейшей сделки в сегменте недвижимости. Уменьшение объемов нового бизнеса в таких крупных корпоративных сегментах, как железнодорожная и авиатехника, продолжается с середины 2019 года. Вместе с тем введенные карантинные ограничения и падение спроса на услуги перевозчиков вследствие пандемии усугубили положение и привели к еще более глубокой рецессии в данных сегментах — на 35% и 45% соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лизинг морских и речных судов, также относящийся к отраслям, наиболее сильно пострадавшим от пандемии, показал сокращение на 67%.

Большего сжатия рынку позволили избежать розничные сегменты, часть которых показала даже положительную динамику на фоне спада экономики.

Объем лизингового портфеля с начала 2020 года показал сокращение всего на 2% и составил 4,8 трлн рублей. «Более сильного сокращения портфеля удалось избежать за счет переоценки валютных договоров вследствие девальвации рубля (около 13% за первое полугодие 2020 года), а также удлинения сроков действующих договоров из-за проводимых реструктуризаций», — поясняют аналитики.

Доля автосегмента на рынке лизинга выросла в первом полугодии 2020-го до 43% с 34% годом ранее, однако в стоимостном выражении объем сегмента не изменился, показав околонулевые темпы роста. Объем нового бизнеса грузовых автомобилей, занимающих порядка 56% объема автолизинга, вырос по отношению к первому полугодию прошлого года на 3%. Рынок лизинга легковых автомобилей просел на 4%.



«Эксперт РА» по-прежнему ожидает сокращения рынка лизинга по итогам года в пределах 10—20%, при этом более консервативный сценарий возможен при ухудшении эпидемиологической ситуации.